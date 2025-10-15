Veleni in Rai su Belén Rodriguez in radio | Costa il doppio degli altri ma i vertici la vogliono a Sanremo Giovani

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'arrivo in Rai della conduttrice argentina fa già discutere. Dopo poche settimane circolano malumori sulla sua partecipazione al programma Matti da legare: "Per quanto guadagna, non sta portando frutti". Intanto ai vertici c'è chi starebbe lavorando per convincere Carlo Conti a farle condurre Sanremo Giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

