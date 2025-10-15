Veleni e polemiche nella Piana Menchetti nel mirino dei comitati

I comitati ambientali della Piana l’hanno accusata di incoerenza con volantini trovati sabato scorso e lei, candidata alle regionali, ha replicato dopo il voto. Roberta Menchetti, vice sindaca di Porcari, è finita nel mirino dei Comitati Ambientali della Piana (così hanno firmato i volantini) i quali hanno scritto che Menchetti si è candidata con Giani, che non si è opposto all’ impianto di Salanetti e con quel Pd che, secondo i Comitati Ambientali della Piana, cancellò le distanze minime dai centri abitati. Menchetti ha risposto: "A urne chiuse rispondo con serenità a chi ha fatto un tipo di politica, con i volantini, che qualifica chi l’ha pensata e messa in atto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

veleni e polemiche nella piana menchetti nel mirino dei comitati

© Lanazione.it - Veleni e polemiche nella Piana. Menchetti nel mirino dei comitati

