Veglia per la Giornata Missionaria Mondiale 2025 ad Avellino

Avellinotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Missionaria Mondiale 2025, il Centro Missionario Diocesano promuove una veglia di preghiera dal titolo “Missionari di speranza tra le genti”, in programma il 17 ottobre alle ore 19:00, presso la Chiesa del SS. Sacramento delle Suore Oblate di San Francesco Saverio, ad. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

