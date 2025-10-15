Vecchia di m***a pulisci e giù botte e minacce alla madre anziana | scatta il codice rosso
Violenza fisica e psicologica, insulti e minacce di morte: l’ennesima storia di maltrattamenti in famiglia arriva dal villaggio Molino. Un uomo di 40 anni è stato allontanato dalla casa della madre e sottoposto a divieto di avvicinamento, dopo una denuncia che ha fatto scattare il codice rosso.La. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
