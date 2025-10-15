Vasco Rossi visita i piccoli pazienti del Rizzoli | il giorno da Dottor Sorriso del Kom
Vasco Rossi sveste i panni della rockstar e veste quelli del “Dottor Sorriso” per regalare un sorriso ai bambini lungo degenti dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.È il pomeriggio di “star therapy” organizzato dall’associazione Ansabbio, che ha visto la partecipazione del Blasco per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#vascorossi - facebook.com Vai su Facebook
ULTIME NOTIZIE DAL PIANETA VASCO È ufficiale: la DATA ZERO del LIVE 2026 sarà a Rimini Stadio R. Neri SABATO 30 MAGGIO Tutte le info qui: https://vascorossi.net/it/news/ultime-notizie-dal-pianeta-vasco-%C3%A8-ufficiale-la-data-zero-del-live- - X Vai su X
Vasco Rossi “poco dottore e molto sorriso” per un giorno con i piccoli pazienti del Rizzoli - La visita del Kom è parte della ‘Star Therapy’ ideata dal ‘dottor sorpresa’ Dario Cirrone con Ansabbio. Si legge su msn.com
Vasco Rossi in visita al cantiere del nuovo ponte ferroviario a Castellaneta Marina. Video - Vasco Rossi in visita al cantiere del nuovo ponte ferroviario sulla linea Taranto- Lo riporta quotidianodipuglia.it
Vasco Rossi riposta un'iniziativa di una scuola calabrese: cuoricini con le sue canzoni - “Centinaia di cuori gialli con scritte rosse hanno colorato il Corso della città capoluogo di Regione. Scrive rainews.it