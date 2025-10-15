Vasco Rossi visita i piccoli pazienti del Rizzoli | il giorno da Dottor Sorriso del Kom

Vasco Rossi sveste i panni della rockstar e veste quelli del “Dottor Sorriso” per regalare un sorriso ai bambini lungo degenti dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.È il pomeriggio di “star therapy” organizzato dall’associazione Ansabbio, che ha visto la partecipazione del Blasco per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

