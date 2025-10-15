Vannacci ipotesi uscita dalla Lega dopo delusione elezioni in Toscana il generale verso creazione proprio partito per regionali in Puglia - RUMORS

15 ott 2025

Il Generale potrebbe davvero salutare il partito di Salvini per fondare un suo movimento politico, provvisoriamente battezzato “Noi per Vannacci”. Alla Camera, il Generale potrebbe contare sull’appoggio di Edoardo Ziello, Elisa Montemagni, Andrea Barabotti, Rossano Sasso, Domenico Furgiuele e Dario. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

