Valerio Daprà brigadiere morto nell' esplosione | 4 anni alla pensione e il sogno della vecchiaia accanto alla sua Sandra Voleva un camper per girare l?Europa Chi era

PADOVA - Sognava di comprare un camper, il brigadiere Valerio Daprà, e di passare una pensione tranquilla, girando l?Europa con l?amata compagna Sandra, con cui stava dal. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Valerio Daprà, brigadiere morto nell'esplosione: 4 anni alla pensione e il sogno della vecchiaia accanto alla sua Sandra. «Voleva un camper per girare l?Europa». Chi era

Altri contenuti sullo stesso argomento

Valerio Daprà, brigadiere morto nell'esplosione: 4 anni alla pensione e il sogno della vecchiaia accanto alla sua Sandra. «Voleva un camper per girare l’Europa». Chi era - Sognava di comprare un camper, il brigadiere Valerio Daprà, e di passare una pensione tranquilla, girando l’Europa con l’amata compagna Sandra, con cui stava dal 2008. Si legge su ilgazzettino.it