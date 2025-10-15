Valentina Parisse live all' Alcazar di Roma

Giovedì 16 ottobre alle 21, la cantautrice romana Valentina Parisse sarà protagonista all’Alcazar di Trastevere con un concerto che intreccia i suoi successi più amati e i brani del nuovo progetto discografico VP, pubblicato in primavera.Un live che è anche un omaggio alla settima arte, per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

