Valditara | Chi pensa si possa fare una formazione adeguata con il telefonino sbaglia così come chi pensa l’intelligenza artificiale comporti necessariamente l’uso del cellulare

La distinzione tra intelligenza artificiale e uso degli smartphone in classe costituisce un punto fermo della strategia educativa del governo. Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, lo ha ribadito durante la visita odierna all'istituto di formazione professionale Engim Turazza di Treviso, dove ha presentato le linee guida per un sistema scolastico che punti sulla personalizzazione e sulla valorizzazione delle competenze.

