Val Seriana la Cina è vicina | il musicista Andrea Tonoli ambasciatore delle Magnifiche Valli

Dalle Orobie alla Cina, con la musica come linguaggio universale. Andrea Tonoli, 34 anni, compositore e polistrumentista originario di Gandellino, è in partenza per il Paese del Dragone dove parteciperà, in veste ufficiale di rappresentante della Siae – Società Italiana Autori ed Editori e in qualità di membro del Consiglio di Sorveglianza e della Commissione Musica, all’International Forum for Music Creators, in programma a Pechino dal 25 al 30 ottobre. Tonoli rappresenterà i compositori e gli autori europei, portando la sua esperienza all’interno del panel dedicato a Intelligenza Artificiale e diritto d’autore, in quello che è considerato uno degli appuntamenti più significativi mai organizzati in Cina sul tema. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

