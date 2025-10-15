Vaciago annuncia | Inseriremo Pio Esposito nel Golden Boy Ecco chi sarà l’altro italiano

Inter News 24 Le parole di Guido Vaciago, noto giornalista, sull’impatto di Pio Esposito dell’Inter con la maglia dell’Italia. Tutti i dettagli in merito. Guido Vaciago, direttore di  Tuttosport, ha parlato a Sky Sport di  Pio Esposito dell’ Inter. CHI SARA’ IL PROSSIMO GOLDEN BOY – Yamal potrebbe vincere ancora per diversi anni ma non si può per regolamento. Massimo Franchi che ha messo questa regola è stato lungimirante, Yamal l’ha vinto l’anno scorso, è un predestinato. Uno dei favoriti quest’anno è Doue, che anche lui qualcosina ha fatto, due gol in finale di Champions. ITALIANI TRA I FINALISTI – La lista la sveliamo tra 2 ore ma regalo a Sky due italiani: Leoni e Esposito, due storie meravigliose. 🔗 Leggi su Internews24.com

