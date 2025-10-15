Vacherot | Ho trascorso tutta la vita in posti con caldo e umidità a Shangai mi sono abituato in fretta

Il tennista monegasco Valentin Vacherot ha vinto il Masters 1000 di Shangai contro suo cugino Arthur Rinderknech, pur essendo il numero 204 del mondo. L’intervista al Corriere della Sera. L’intervista a Vacherot. Un Masters-1000 vinto da numero 204 del mondo. Cosa prova a freddo? « Una parte di me inizia a realizzare, l’altra è ancora confusa ». Le ore prima della finale, lei e Arthur: cugini o rivali? « Ci siamo scaldati insieme, ma prima ancora abbiamo condiviso la colazione. Un bel momento, che resta tra noi ». Il vostro abbraccio dopo le due semifinali ha fatto il giro dei social: « Ero più stressato durante il suo ultimo game contro Medvedev che in tutte le mie partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

