Vaccino Covid tribunale di Asti riconosce nesso causale per 52enne colpita da effetti avversi 3mila € al mese a vita per la donna che non cammina più
La donna è stata colpita da mielite trasversa dopo l'inoculazione del siero. Una malattia che colpisce il sistema nervoso, ne consegue che per la 52enne siano stati accertati danni neurologici che costringono il ministero della Salute ad un indennizzo bimestrale di 3 mila euro al mese a vita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo il vaccino Pfizer anti-Covid donna smette di camminare: lo Stato condannato a versarle 3mila euro al mese - facebook.com Vai su Facebook
Mielite dopo il vaccino Covid, il tribunale riconosce il nesso: lo Stato dovrà pagare un indennizzo a una donna di 52 anni di Alba - X Vai su X
Danni neurologici dopo vaccino anti covid, 52enne ottiene indennizzo - Riconosciuto dal Tribunale di Asti in primo grado il nesso causale tra la somministrazione e la mielite che ha tolto alla donna, residente nel cuneese, la capacità di camminare. Si legge su rainews.it
“Gravi danni neurologici dopo il vaccino anti Covid”, la sentenza: quanto riceverà ogni mese come indennizzo - Il Tribunale di Asti ha stabilito che il Ministero della Salute dovrà riconoscere un indennizzo mensile a una donna di 52 anni di Asti che avrebbe subito ... fanpage.it scrive
Non cammina più dopo il vaccino Covid: riconosciuto indennizzo ad una 52enne di Cuneo - La sentenza apre il dibattito sulla responsabilità dello Stato e il diritto all’indennizzo. Segnala giornalelavoce.it