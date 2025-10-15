Vaccino Covid 15 ottobre 2021 istituito obbligo e greenpass | Giorno di vergogna nazionale 4 anni fa Draghi ha tolto la libertà e costretto milioni di persone a inocularsi

A distanza di 4 anni, il 15 ottobre resta per molti “il giorno più triste della storia recente” o "il giorno della vergogna", quello in cui milioni di persone si sono viste costrette, da Mario Draghi, a inocularsi il Vaccino Covid, nonostante gli effetti avversi, per poter continuare a lavorare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, 15 ottobre 2021 istituito obbligo e greenpass: “Giorno di vergogna nazionale, 4 anni fa Draghi ha tolto la libertà e costretto milioni di persone a inocularsi”

