Vaccino anti-Covid | quando la giustizia riconosce il dolore
Una donna di Alba ottiene il risarcimento per una grave invalidità dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid. Ma cosa significa davvero giustizia in tempi di emergenza sanitaria?. “Non cammino più”. Con queste parole, riportate da La Stampa il 18 ottobre 2023, una donna di Alba ha sintetizzato il dramma che l’ha colpita dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid. La sentenza del tribunale ha riconosciuto il nesso causale tra la vaccinazione e la sua condizione invalidante, aprendo uno spiraglio di giustizia in un panorama spesso dominato da silenzi, tecnicismi e archiviazioni. Il risarcimento, concesso dallo Stato, non è solo una cifra economica: è il riconoscimento di un dolore, di una responsabilità, di una storia che merita di essere ascoltata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
