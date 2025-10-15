Vaccini anti-Rsv appello di specialisti e pazienti per rimborsabilità in adulti fragili

Studi, rischio mortalità da virus respiratorio sinciziale 6 volte maggiore in over 65 rispetto ai bambini Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - L’arrivo dell’autunno riaccende l’attenzione sulle infezioni delle vie aeree. Rimane ancora sottovalutato, tra gli adulti, il ruolo del virus respirator. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

