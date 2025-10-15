Vaccinarsi è una scelta di responsabilità verso noi stessi parte la campagna anti-influenzale

È ufficialmente partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale 20252026 su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna, e anche Piacenza ha già avviato le proprie attività. L’iniziativa è stata presentata negli spazi messi a disposizione dalla Medicina di gruppo Besurica nel corso di un incontro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it