Vaccinarsi è una scelta di responsabilità verso noi stessi parte la campagna anti-influenzale
È ufficialmente partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale 20252026 su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna, e anche Piacenza ha già avviato le proprie attività. L’iniziativa è stata presentata negli spazi messi a disposizione dalla Medicina di gruppo Besurica nel corso di un incontro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dal 13 ottobre, in Lombardia la vaccinazione antinfluenzale gratuita è aperta a tutti i cittadini. È possibile vaccinarsi rivolgendosi al proprio medico di medicina generale, pediatra di libera scelta oppure presso le farmacie aderenti (per i cittadini maggiorenni ch - facebook.com Vai su Facebook
Farmacie dei servizi nel percorso di prevenzione vaccinale ?martedì 7 ottobre, dalle ore 12.00 alle ore 16.30 ANCONA Il nostro penultimo appuntamento: vaccinarsi non è solo una scelta personale, è un gesto di responsabilità. - X Vai su X