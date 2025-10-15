Va in scena la reunion delle tre coppie Che non così inaspettatamente contribuisce a peggiorare la situazione fra Melissa e Matteo

Iodonna.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

M anca ormai pochissimo al gran finale di Matrimonio a prima vista 2025 e per le tre coppie comincia – stasera alle 21.30 su Real Time  –  l’esame di coscienza “collettivo” sulle rispettive relazioni. Per Dario e Roberta la consueta altalena di emozioni mentre l’idillio di Roberta e Luca prosegue  nel migliore dei modi. “ Tragico” invece il bilancio per Melissa e Matteo. “Angela Megastar”, la clip del docu-reality di Real Time sul fenomeno Angela Lin X Leggi anche › “Matrimonio a prima vista Italia 15”: chi sono i single e le coppie della nuova stagione Matrimonio a prima vista 2025,  anticipazioni della puntata di stasera 15 ottobre su Real Time: la reunion delle coppie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

va in scena la reunion delle tre coppie che non cos236 inaspettatamente contribuisce a peggiorare la situazione fra melissa e matteo

© Iodonna.it - Va in scena la reunion delle tre coppie. Che, non così inaspettatamente, contribuisce a peggiorare la situazione fra Melissa e Matteo

Contenuti che potrebbero interessarti

Per le tre coppie di “Matrimonio a prima vista 2025” è il momento della reunion: gli spoiler - Sempre più complici e innamorati, Sara e Nicola giungono per primi nel resort che ospita la reunion delle tre coppie. Da iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Scena Reunion Tre Coppie