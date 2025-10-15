Va in scena la reunion delle tre coppie Che non così inaspettatamente contribuisce a peggiorare la situazione fra Melissa e Matteo
M anca ormai pochissimo al gran finale di Matrimonio a prima vista 2025 e per le tre coppie comincia – stasera alle 21.30 su Real Time – l’esame di coscienza “collettivo” sulle rispettive relazioni. Per Dario e Roberta la consueta altalena di emozioni mentre l’idillio di Roberta e Luca prosegue nel migliore dei modi. “ Tragico” invece il bilancio per Melissa e Matteo. “Angela Megastar”, la clip del docu-reality di Real Time sul fenomeno Angela Lin X Leggi anche › “Matrimonio a prima vista Italia 15”: chi sono i single e le coppie della nuova stagione Matrimonio a prima vista 2025, anticipazioni della puntata di stasera 15 ottobre su Real Time: la reunion delle coppie. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Per le tre coppie di "Matrimonio a prima vista 2025" è il momento della reunion: gli spoiler - Sempre più complici e innamorati, Sara e Nicola giungono per primi nel resort che ospita la reunion delle tre coppie.