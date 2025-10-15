USIM inarrestabile | la crescita esponenziale del sindacato dei militari tra Calabria e Sicilia

di USIM * In pochi mesi l’associazione conquista fiducia, partecipazione e consensi tra il personale della Marina e della Guardia Costiera. Un tour all’insegna della partecipazione, del dialogo e dell’entusiasmo. Così si può descrivere l’ultima iniziativa dell’Unione Sindacale Italiana Marina (USIM), che nei giorni scorsi ha fatto tappa in Calabria, registrando un grande successo di pubblico e di interesse, per poi proseguire in Sicilia, con un incontro particolarmente sentito a Messina. Le riunioni calabresi, che si sono svolte tra Reggio Calabria, Vibo Valentia e Gioia Tauro, sono state presiedute dal Vice Segretario Generale e Capo Dipartimento Legislativo Paolo Fedele, insieme al Vice Segretario Generale e Capo Dipartimento Convenzioni Luca De Lio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

