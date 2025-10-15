Usa Trump in copertina sul Time dopo firma su piano di pace ma tycoon attacca rivista | Foto orribile sono senza capelli
Dopo la copertina del Time intitolata "His Triumph", Trump ha ironizzato sul fatto che l’inquadratura “gli avrebbe fatto scomparire i capelli” e “fatto sembrare che avesse una piccola corona sopra la testa” Nuovo scontro tra Donald Trump e la rivista Time riporta in primo piano la sua storica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
