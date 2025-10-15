Usa pubblicate le chat dei giovani repubblicani | dagli insulti razzisti all’esaltazione di Hitler

Negli Stati Uniti è scoppiato un nuovo scandalo che coinvolge i vertici dei giovani repubblicani. Una serie di messaggi scambiati su Telegram tra gennaio e agosto 2025 da dirigenti delle sezioni di New York, Kansas, Arizona e Vermont rivela un linguaggio razzista, antisemita e misogino. Le conversazioni, pubblicate dal sito Politico, contengono frasi come « I love Hitler » e battute sulle «camere a gas» da riaprire per gli oppositori politici, oltre a commenti che paragonano i neri alle « scimmie » e descrivono lo stupro come un gesto “epico”. Si tratta di quasi 3 mila pagine di chat tra una dozzina di giovani leader repubblicani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

