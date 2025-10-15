Usa | I profitti in crescita delle banche Usa sono un assist per Donald Trump
Le banche d’affari americane sono reduci da un trimestre profittevole e solido, e questo dà segnali d’ottimismo al presidente Usa Donald Trump circa il giudizio sulle sue politiche economiche. Miliardi di ricavi per le banche d’affari. Bloomberg ha fatto notare che i ricavi operativi di JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley, ottenuti sommando le consulenze per grandi operazioni di investimento e le manovre finalizzate alla sottoscrizione di azioni, potrebbero superare i 9 miliardi di dollari da luglio a settembre, +13% anno su anno e addirittura +50% dal 2023. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Banche Usa, alert su trimestrali JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, BofA, Morgan Stanley - Wall Street trattiene il fiato: i conti di JPMorgan, Goldman, Citigroup e BofA diranno dove va la finanza globale. Scrive money.it
MARKET DRIVER: banche Usa verso aumento del 10% degli utili core nel 3* trimestre (Rbc) - Nel 3* trimestre le banche statunitensi dovrebbero registrare un aumento tendenziale a doppia cifra degli utili core, trainato da una crescita del margine d'interesse netto. Lo riporta milanofinanza.it
MARKET DRIVER: per BofA banche Usa verso un 3* trim di crescita, Citigroup è top pick - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un’informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza. Riporta milanofinanza.it