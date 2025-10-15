Usa | I profitti in crescita delle banche Usa sono un assist per Donald Trump

Le banche d’affari americane sono reduci da un trimestre profittevole e solido, e questo dà segnali d’ottimismo al presidente Usa Donald Trump circa il giudizio sulle sue politiche economiche. Miliardi di ricavi per le banche d’affari. Bloomberg ha fatto notare che i ricavi operativi di JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley, ottenuti sommando le consulenze per grandi operazioni di investimento e le manovre finalizzate alla sottoscrizione di azioni, potrebbero superare i 9 miliardi di dollari da luglio a settembre, +13% anno su anno e addirittura +50% dal 2023. 🔗 Leggi su It.insideover.com

