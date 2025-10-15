Usa giudice ordina a Trump di fermare i licenziamenti durante lo shutdown
Una giudice federale di San Francisco ha ordinato in via cautelare all’Amministrazione Usa di Donald Trump di fermare i licenziamenti dei dipendenti federali nel corso o derivanti dall’attuale shutdown, vale a dire il blocco delle attività amministrative federali negli Stati Uniti che si verifica quando il Congresso non riesce ad approvare la legge di bilancio necessaria a finanziare la macchina pubblica. La giudice Susan Illston ha annunciato che dettaglierà in forma scritta la sua sentenza entro la giornata di oggi, mercoledì. I licenziamenti nel corso dello shutdown. L’Amministrazione Trump ha già annunciato il licenziamento di circa 4mila dipendenti del governo durante lo shutdown. 🔗 Leggi su Lapresse.it
