Usa esplosione in un' autofficina nel New Jersey | distrutte diverse attività commerciali
Una forte esplosione avvenuta in un'autofficina su Maple Avenue, a Hillside, nel New Jersey, ha provocato un incendio di grande entità. Le fiamme hanno devastato sei-sette esercizi commerciali e danneggiato abitazioni vicine. Alcune persone hanno riportato ferite di lieve entità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
#PomiglianoDArco - Morto nella notte il ferito più grave dell'esplosione di Sabato in un'autofficina demolizioni. Aveva 31anni #Cronaca #Esplosione #Decesso #Cardarelli #Lavoro #Carabinieri #NanoTV
Morto il ferito più grave nell'esplosione dell'autofficina di demolizioni
Usa, esplosione in una fabbrica militare nel Tennessee: diversi morti e dispersi - «19 dipendenti all'interno dello stabilimento nel momento dell'esplosione».