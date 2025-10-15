Usa esplosione in un' autofficina nel New Jersey | distrutte diverse attività commerciali

Una forte esplosione avvenuta in un'autofficina su Maple Avenue, a Hillside, nel New Jersey, ha provocato un incendio di grande entità. Le fiamme hanno devastato sei-sette esercizi commerciali e danneggiato abitazioni vicine. Alcune persone hanno riportato ferite di lieve entità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

