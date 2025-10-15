Usa | ‘daremo risposta coordinata ai burocrati di Pechino’
WASHINGTON, 15 OTT – Il segretario al Tesoro Scott Bessent ribadisce: le restrizioni della Cina sulle terre rare penalizzano il mondo intero, non solo gli Stati Uniti. “Non ci sono dubbi: è la Cina contro il resto del mondo”, ha detto Bessent. Il segretario al Tesoro Scott Bessent prevede una risposta coordinata alla decisione della. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
