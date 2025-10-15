Usa da Amo Hitler a camere a gas per gli avversari messaggi choc in chat giovani leader Repubblicani
(Adnkronos) – Afroamericani definiti "scimmie"e "popolo del cocomero","camere a gas" per gli avversari politici, lo stupro definito "epico" e la diretta dichiarazione "amo Hitler". Questi alcuni dei messaggi choc contenuti nelle chat su Telegram di leader dei Young Republicans, i giovani del partito repubblicano, di New York, Kansas, Arizona e Vermont, che sono state ottenute . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
