Urine sui vestiti violenze e l' aggressione con una pala | arrestato 46enne che vessava suo fratello

Era quasi mezzanotte quando i carabinieri sono intervenuti in un appartamento di Cercola per una violenta lite familiare. Protagonista un 46enne già noto alle forze dell’ordine, che aveva aggredito il fratello di 44 anni colpendolo più volte con una pala. La vittima era riuscita a rifugiarsi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

