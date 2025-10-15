Urgnano piange Yuri Ravizza | Un dono di vita anche nella morte
Urgnano. Chiesa gremita per i funerali di Yuri Ravizza, il 40enne di Urgnano morto sabato scorso, a Cologno al Serio, in un incidente in moto contro un camper. Il feretro è stato trasportato in spalla dagli amici più cari nella chiesa dei Santi Nazario e Celso, accanto alla compagna Nicoletta e alla figlia Alice di dieci anni. Durante l’omelia, don Stefano Bonazzi ha detto: “Siamo tutti tristi per questo lutto. La luce del buio. Un paradosso. Ma il buio ci dice qualcosa, che stiamo vivendo, è un buio che ci fa arrabbiare ma che ci parla, ci fa dire della nostra fragilità, del nostro limite. Ci parla – prosegue – di un dono che abbiamo ricevuto, investito e che abbiamo fatto crescere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Ghisalba (Bergamo) – Era originario di Urgnano, Yuri Ravizza, 40 anni, morto sabato nel tardo pomeriggio dopo il violento incidente avvenuto lungo la Strada Provinciale 117, a Cologno al Serio. Viveva a Ghisalba con la compagna e la loro bambina di 10 an - facebook.com Vai su Facebook
Urgnano piange Yuri Ravizza, “Una persona che apprezzava la vita in tutte le sue sfumature” - Grave lutto a Urgnano per la morte del 40enne motociclista coinvolto sabato in un incidente a Cologno al Serio ... Si legge su bergamonews.it
L’ultimo saluto a Yuri Ravizza: mercoledì il funerale del quarantenne morto in moto - Alle 9,30 nella parrocchiale di Urgnano i funerali di Yuri Ravizza: martedì 14 ottobre alle 17,30 la veglia di preghiera nella casa di via Ortensie 70. ecodibergamo.it scrive
Morto in moto a Cologno, donati gli organi. Yuri Ravizza lascia una figlia di 10 anni - Serviranno a salvare altre vite gli organi di Yuri Ravizza, il quarantenne morto a seguito delle ferite riportate nello schianto frontale tra la sua moto e un camper, sabato pomeriggio (11 ottobre) a ... Segnala ecodibergamo.it