Urgnano piange Yuri Ravizza | Un dono di vita anche nella morte

Urgnano. Chiesa gremita per i funerali di Yuri Ravizza, il 40enne di Urgnano morto sabato scorso, a Cologno al Serio, in un incidente in moto contro un camper. Il feretro è stato trasportato in spalla dagli amici più cari nella chiesa dei Santi Nazario e Celso, accanto alla compagna Nicoletta e alla figlia Alice di dieci anni. Durante l’omelia, don Stefano Bonazzi ha detto: “Siamo tutti tristi per questo lutto. La luce del buio. Un paradosso. Ma il buio ci dice qualcosa, che stiamo vivendo, è un buio che ci fa arrabbiare ma che ci parla, ci fa dire della nostra fragilità, del nostro limite. Ci parla – prosegue – di un dono che abbiamo ricevuto, investito e che abbiamo fatto crescere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

