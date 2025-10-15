Urgente stabilizzare i 291 precari della giustizia in Abruzzo | l' appello della Fp Cgil alla conferenza dei capigruppo del consgilio regionale
Sono 88, solo in provincia di Chieti, i precari della giustizia per cui la Fp Cgil chiede da tempo la stabilizzazione. A questo proposito, martedì 14 ottobre, c'è stata l'audizione alla conferenza dei capigruppo del consiglio regionale proprio in merito al processo di stabilizzazione dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
PALERMO – Inviata alla Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, una lettera delle famiglie siciliane e palermitane dell’Associazione Nazionale ParlAutismo, con la richiesta urgente di stabilizzare la figura dell’ASACOM (Assistente all’Autonomia e alla C - facebook.com Vai su Facebook
Spagna , richieste misure urgenti per stabilizzare la tensione sulla rete elettrica. Il problema sono gli impianti con elettronica di potenza (leggi FV + inverter) che si distaccano rapidamente e non assorbono/immettono potenza reattiva (pare).... - X Vai su X
Stabilizzare i 183 precari: c’è l’impegno della Regione Basilicata - L’Assemblea regionale della Basilicata ha approvato all’unanimità la mozione, illustrata in Aula dal consigliere regionali Fanelli, “Stabilizzazione precari della giustizia”. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Cisl-Pp Cisl, urgente stabilizzare personale precario Inail - "Non abbassare la guardia e continuare a vigilare perchè venga portato a termine il percorso di stabilizzazione dei 95 professionisti sanitari - Secondo ansa.it
"Stabilizzare i docenti precari per il sostegno" - "L’informativa ricevuta in Provveditorato restituisce un quadro estremamente preoccupante per l’avvio del prossimo anno scolastico". Come scrive lanazione.it