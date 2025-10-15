Urgente stabilizzare i 291 precari della giustizia in Abruzzo | l' appello della Fp Cgil alla conferenza dei capigruppo del consgilio regionale

Sono 88, solo in provincia di Chieti, i precari della giustizia per cui la Fp Cgil chiede da tempo la stabilizzazione. A questo proposito, martedì 14 ottobre, c'è stata l'audizione alla conferenza dei capigruppo del consiglio regionale proprio in merito al processo di stabilizzazione dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

