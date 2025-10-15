Presentato alla presenza degli atleti delle prime squadre e delle giovanili il nuovo aspetto del palazzetto dello sport di Urbania: "Finalmente sono terminati i lavori di riqualificazione del palazzetto - spiega l’Assessore allo Sport Emiliano Baffioni -, un profondo intervento che ha riguardato anche la ristrutturazione sismica e efficientamento energetico, mettendo l’ultimo tassello con la sostituzione del parquet in legno e la posa di uno nuovo. Ora siamo felici di passare la palla alle due società sportive, Volley Urbania e Pallacanestro Urbania, che usufruiranno di questa struttura. Entrambe le squadre affronteranno due campionati importanti di livello interregionale, la pallavolo in serie B2 e il basket in serie C nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urbania, palas rinnovato. Servirà alle società locali