Uomini e Donne spoiler | Jakub torna ma non per Cristiana prima sfilata

Quella del 14 ottobre è stata una registrazione alquanto dinamica a Uomini e Donne. Tra gli eventi che hanno suscitato maggiore sgomento c’è stato soprattutto il ritorno di Jakub Bakkour. Il ragazzo, che nella scorsa registrazione aveva deciso di andare via, è ritornato, ma non per Cristiana Anania. Al Trono Over, invece, c’è stata la prima sfilata dell’edizione, ma non sono mancate discussioni e colpi di testa. Anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne della registrazione del 14 ottobre: lite tra Mario e Gemma, prima sfilata. Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 14 ottobre riportate da Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine rivelano che si è partiti, come di consueto, dal Trono Over. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Uomini e Donne spoiler: Jakub torna, ma non per Cristiana, prima sfilata

