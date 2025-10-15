Uomini e Donne | Sara Gaudenzi debutta da tronista Gemma e Magda accendono il trono over

Nella puntata del 15 ottobre di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi debutta come nuova tronista, mentre nel parterre over esplodono nuovi scontri tra Gemma, Mario e Magda. Festa speciale per Alessandro Rausa. La puntata del 15 ottobre di Uomini e Donne si è aperta con la nuova tronista Sara Gaudenzi, che ha fatto il suo ingresso in studio visibilmente emozionata. Maria De Filippi ha mandato in onda alcune immagini tratte dalla sua infanzia, mentre la giovane ha salutato il pubblico e anche Flavio Ubirti, il tronista che aveva corteggiato fino alla puntata precedente. Flavio ha accolto il saluto con compostezza, senza intervenire nel corso della presentazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne: Sara Gaudenzi debutta da tronista, Gemma e Magda accendono il trono over

Altre letture consigliate

Jakub torna in studio, ma la sua attenzione è tutta rivolta per la nuova tronista Sara Le anticipazioni Uomini e donne: https://fanpa.ge/f8G4P. - facebook.com Vai su Facebook

"Uomini e Donne", Sara saluta Flavio e diventa tronista #Uominiedonne #14ottobre - X Vai su X

Scontro tra troniste a Uomini e Donne, Sara sbotta su Cristiana: “Insicura, vuoi avere la proprietà sui corteggiatori” - Tensione alle stelle nello studio di Uomini e Donne, dove le troniste Sara e Cristiana si sono scontrate duramente dopo l’ultima esterna ... Da fanpage.it

Chi è Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne/ Svolta dopo lite con Flavio: così conquista Maria - Tutto su Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne: Maria De Filippi le offre il trono dopo una lite con Flavio Ubirti. Si legge su ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Sara Gaudenzi è la nuova tronista e sui social scoppia la polemica: "Attaccava Flavio solo per liberarsi di lui. Molto astuta" - Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha regalato ai fan un colpo di scena destinato a far parlare a lungo. Come scrive corrieredellumbria.it