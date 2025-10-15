Uomini e Donne nuovo amore per Federico Nicotera | la verità su Carola Carpanelli

Federico Nicotera è tornato al centro del gossip per una serie di voci legate alla sua vita sentimentale. Dopo la fine della relazione con Carola Carpanelli, conosciuta nel programma Uomini e Donne, il pubblico ha più volte sperato in un riavvicinamento tra i due. Tuttavia, l’ex tronista ha deciso di intervenire e dire la sua, smentendo le indiscrezioni e raccontando come stanno davvero le cose oggi. Federico Nicotera e Carola Carpanelli: nessun ritorno di fiamma. Dopo la fine della loro storia, le voci su un possibile ritorno tra Federico e Carola si sono moltiplicate. I due erano stati una delle coppie più amate del dating show di Maria De Filippi, ma a quanto pare i rapporti si sono interrotti definitivamente. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, nuovo amore per Federico Nicotera: la verità su Carola Carpanelli

