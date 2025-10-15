Uomini e Donne l' opinione della puntata | Magda femme fatale Mario e Sebastiano se la litigano

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 15 ottobre 2025 su Canale 5, Moda contesa tra Mario Lenti e Sebastiano Mignosa. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Magda femme fatale, Mario e Sebastiano se la litigano

News recenti che potrebbero piacerti

Jakub torna in studio, ma la sua attenzione è tutta rivolta per la nuova tronista Sara Le anticipazioni Uomini e donne: https://fanpa.ge/f8G4P. - facebook.com Vai su Facebook

"Uomini e Donne", Sara saluta Flavio e diventa tronista #Uominiedonne #14ottobre - X Vai su X

Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 14/10/25 - Non che io mi ritenga una persona particolarmente acuta, però bisogna essere tanto tanto ingenui per pensare che a Uomini e Donne Sara ... Secondo isaechia.it

Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 13/10/25 - Chi ha letto le mie opinioni sulle ultime puntate di Uomini e Donne sa bene c ... Lo riporta isaechia.it

Uomini e donne, puntata del 15 ottobre: Tina attacca Gemma, Sara debutta sul trono - Le critiche di Tina a Gemma, l’avvicinamento tra Sebastiano e Magda e le esterne di Cristiana saranno tra i temi della puntata in onda il 15 ottobre ... Si legge su it.blastingnews.com