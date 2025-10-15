Uomini e Donne chi è Sara Gaudenzi | età lavoro dove vive e social

Il pubblico di Uomini e Donne ha accolto con entusiasmo Sara Gaudenzi, la nuova tronista del dating show di Canale 5. Fino a poco tempo fa, la giovane partecipava al programma come corteggiatrice di Flavio Ubirti, ma un’esterna poco felice e un momento di sconforto l’hanno portata a una decisione inaspettata. Maria De Filippi, notando la sua sincerità, le ha proposto di diventare la nuova protagonista del trono classico, dando così una svolta al suo percorso televisivo. Come è diventata tronista di Uomini e Donne. Tutto è accaduto durante una delle ultime registrazioni. Sara Gaudenzi, dopo un confronto con Flavio Ubirti, ha espresso la sua delusione: “Ho la sensazione di non piacergli, io ho la sensazione che lui non è attratto da me”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

