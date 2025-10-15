Uomini e Donne anticipazioni | ex corteggiatore torna per Sara Gaudenzi
Entra nel vivo il percorso di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne. Dopo settimane di equilibri instabili e confronti accesi, a catalizzare l’attenzione del pubblico è stato il ritorno di Jakub Bakkour, ex corteggiatore di Cristiana Anania. Il ragazzo tanto criticato ha fatto ritorno per volere della nuova tronista. Ma non è stato l’unico a fare il suo ingresso. In studio si è rivisto anche un vecchio volto del programma: scopriamo insieme perchè. Uomini e Donne anticipazioni: il ritorno di Jakub Bakkour dopo l’eliminazione. Uno dei momenti più commentati della registrazione è stato proprio il rientro di Jakub Bakkour, che dopo aver corteggiato Cristiana Anania e aver deciso di autoeliminarsi, è tornato per conoscere meglio Sara Gaudenzi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Una sorpresa in studio, le conoscenze di Magda, l'ingresso di Sara come tronista e... Molto altro nella puntata di oggi di #UominieDonne La puoi rivedere QUI - facebook.com Vai su Facebook
"Uomini e Donne", Sara saluta Flavio e diventa tronista #Uominiedonne #14ottobre - X Vai su X
Uomini e donne, anticipazioni: Cristiana accusa Jakub, Gianni e Tina le dicono 'falsa' - Durante le riprese del 14 ottobre, Cristiana ha commentato il 'sì' di Jakub a conoscere Sara sostenendo che lo farebbe solo per visibilità ... it.blastingnews.com scrive
Uomini e Donne Anticipazioni Registrazione: Jakub abbandona, Mario sbugiarda Cinzia - Anticipazioni dall'ultima registrazione di Uomini e Donne: il corteggiatore Jakub si autoeliminerà e Mario Lenti solleverà molte polemiche! Come scrive tuttosulgossip.it
Uomini e Donne, registrazione 14 ottobre: Sara richiama Jakub - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 14 ottobre. Secondo 2anews.it