Uomini e Donne anticipazioni | ex corteggiatore torna per Sara Gaudenzi

Entra nel vivo il percorso di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne. Dopo settimane di equilibri instabili e confronti accesi, a catalizzare l’attenzione del pubblico è stato il ritorno di Jakub Bakkour, ex corteggiatore di Cristiana Anania. Il ragazzo tanto criticato ha fatto ritorno per volere della nuova tronista. Ma non è stato l’unico a fare il suo ingresso. In studio si è rivisto anche un vecchio volto del programma: scopriamo insieme perchè. Uomini e Donne anticipazioni: il ritorno di Jakub Bakkour dopo l’eliminazione. Uno dei momenti più commentati della registrazione è stato proprio il rientro di Jakub Bakkour, che dopo aver corteggiato Cristiana Anania e aver deciso di autoeliminarsi, è tornato per conoscere meglio Sara Gaudenzi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni: ex corteggiatore torna per Sara Gaudenzi

