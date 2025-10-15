Uomini e Donne anticipazioni ex coppia ospite | prima sfilata e liti

Anticipazionitv.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la puntata registrata martedì 14 ottobre 2025 è stata ricca di momenti accesi. La prima sfilata femminile della stagione ha acceso le rivalità tra dame e cavalieri, culminando in un duro scontro che ha coinvolto Mario Lenti e Sebastiano Mignosa. In studio presenti anche due discussi ex del trono over, che si sono commossi parlando della loro storia d’amore. Uomini e Donne anticipazioni: scontro tra Mario Lenti e Sebastiano Mignosa. Mario Lenti, durante la sfilata delle dame del Trono Over, ha commentato in modo inopportuno l’esibizione di Magda, definendola “una signora con un vestito vuoto”, scatenando la reazione del pubblico e di Sebastiano Mignosa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne anticipazioni ex coppia ospite prima sfilata e liti

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, ex coppia ospite: prima sfilata e liti

News recenti che potrebbero piacerti

uomini donne anticipazioni exUOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 14 OTTOBRE 2025/ Jakub torna ma non per Cristiana ma per Sara - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 14 ottobre 2025: Cristiana Anania nella bufera, delusione per Rosanna Siino e Mario spiazza De Filippi ... Scrive ilsussidiario.net

uomini donne anticipazioni exUomini e Donne, registrazione 14 ottobre: Sara richiama Jakub - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 14 ottobre. Secondo 2anews.it

uomini donne anticipazioni exUomini e Donne, anticipazioni della puntata di mercoledì 14 ottobre - Torna l'appuntamento pomeridiano con il daiting show di Maria De Filippi, in onda come sempre su Canale 5 alle ore 14. Riporta corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Anticipazioni Ex