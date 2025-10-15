Uomini e Donne anticipazioni ex coppia ospite | prima sfilata e liti

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la puntata registrata martedì 14 ottobre 2025 è stata ricca di momenti accesi. La prima sfilata femminile della stagione ha acceso le rivalità tra dame e cavalieri, culminando in un duro scontro che ha coinvolto Mario Lenti e Sebastiano Mignosa. In studio presenti anche due discussi ex del trono over, che si sono commossi parlando della loro storia d’amore. Uomini e Donne anticipazioni: scontro tra Mario Lenti e Sebastiano Mignosa. Mario Lenti, durante la sfilata delle dame del Trono Over, ha commentato in modo inopportuno l’esibizione di Magda, definendola “una signora con un vestito vuoto”, scatenando la reazione del pubblico e di Sebastiano Mignosa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

