Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 15 ottobre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 15 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Sabrina alla prese con nuove conoscenze. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Flavio e dalla proposta di Maria De Filippi alla corteggiatrice Sara di sedersi sul trono. La ragazza alla fine accetta di diventare la nuova tronista. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 15 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (15 ottobre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

