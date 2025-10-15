Unplugged for Emergency al Capitol una serata di grande musica in favore dei bambini di Gaza
Una serata per raccogliere fondi in favore di Emergency, associazione impegnata a Gaza in aiuto dei più piccoli, dei più deboli, dei più indifesi.Capitol, in collaborazione con i volontari di Emergency Pordenone, ha organizzato un evento il cui intero ricavato sarà devoluto ad Emergency, per le. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
? 19 ottobre | Capitol Pordenone | ? Ore 18 Offerta minima 10 euro | Tutto il ricavato sarà devoluto ad Emergency ___________________ - facebook.com Vai su Facebook
