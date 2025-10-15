Uno studente lecchese su cinque usa l' intelligenza artificiale
L’intelligenza artificiale (IA) non è più un fenomeno marginale tra i banchi di scuola nelle province del Nord Ovest della Lombardia. Secondo una nuova indagine Ipsos realizzata per l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo, in collaborazione con Fondazione Cariplo, attraverso la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Auser Leucum / Lecco , oggi salutiamo le due studentesse del 5 anno dell’istituto Superiore Parini di lecco in PCTO presso la nostra associazione . Diop Mariame e Anna Bolis , hanno portato in auser tante competenze e hanno conosciuto il mondo delle fragil - facebook.com Vai su Facebook