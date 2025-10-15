Uno storico creatore di Pokémon bandito dalla sua stessa società per un motivo assurdo

Una notizia che ha scosso la community dei fan di Pokémon è emersa nelle ultime ore: Junichi Masuda, uno dei pilastri storici della serie, sarebbe stato ufficialmente escluso dalla direzione di futuri titoli del franchise. Secondo quanto riportato dall’account fan CentroLeaks, la decisione sarebbe arrivata in seguito a una serie di problemi interni a Game Freak, culminati in uno scontro diretto tra Masuda e Ken Sugimori, il leggendario art director della serie. Il confronto, stando alle fonti, sarebbe avvenuto durante lo sviluppo di Pokémon X e Y, i titoli di sesta generazione usciti nel 2013 per Nintendo 3DS. 🔗 Leggi su Screenworld.it

