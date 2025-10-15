Uno sguardo sulla città Villa Ermellina la rinascita

Non è un semplice albergo, ma un pezzo di storia dell’accoglienza di questa città, rinato a nuova vita dopo l’addio della famiglia Stasi, che aveva trasformato una bellissima villa di campagna in un caposaldo dell’accoglienza senese. Quello che per decenni è stato l’Hotel Garden, ora si chiama Villa Ermellina, in onore della marchesa Ermellina Bargagli Stoffi. La sua vicenda, studiata da Laura Vigni, è il filo conduttore simbolico dell’operazione di restyling curata da 753 Hospitality Group, il gruppo che ne ha rilevato la proprietà e l’ha riaperto in partnership con Marriott International. "Abbiamo voluto rendere onore a Siena senza essere folcloristici", dice Nevius Gloss, fondatore e ceo del gruppo 753, riferendosi ai richiami alla città e alla famiglia Bargagli, mai invadenti in effetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

