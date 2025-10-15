Uno dei 4 corpi non era un ostaggio
14.00 Uno dei quattro corpi restituiti a Israele da Gaza durante la notte non è quello di un ostaggio, ha dichiarato un funzionario della sicurezza. Solo 3 dei quattro corpi consegnati da Hamas sono di israeliani rapiti il 7 ottobre 2023. Sono di Eitan Levy, Tamir Nimrodi e Uriel Baruch. Il quarto corpo, inizialmente ritenuto di un altro ostaggio, è stato accertato non appartenente a un israeliano. Ma non vi sono dettagli sull'identità del corpo o sulle circostanze del suo trasferimento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
