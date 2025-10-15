Università Rinaldi Merck | Curiosity cube accende la scintilla delle Stem
(Adnkronos) – "Merck tiene molto all'educazione scientifica delle giovani generazioni. Il Curiosity cube fa parte di un'iniziativa più ampia che si chiama Spark, dall’inglese 'scintilla'. Una scintilla che vogliamo accendere nei giovani, per ispirarli e fare in modo che la curiosità nei confronti della scienza e del mondo che li circonda, li accompagni poi nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Durante Rome Future Week Little Genius International e IUL – Università Telematica degli Studi hanno lanciato un hackathon per costruire il Manifesto dell'Istruzione del Futuro. Nicola Cristian Rinaldi e Carlo Maria Medaglia hanno guidato studenti, docenti, st - facebook.com Vai su Facebook
Università, Rinaldi (Merck): "Curiosity cube accende la scintilla delle Stem" - Il Curiosity cube fa parte di un'iniziativa più ampia che si chiama Spark, dall’inglese 'scintilla'. Scrive adnkronos.com
Curiosity Cube 2025: Merck’s Mobile Science Labs Tour Globally to Bring STEM Education to Students - Curiosity Cube tours Europe, North America, and for the first time, Africa Mobile science lab aims to reach 60,000 students in 19 countries Interactive lessons on artificial intelligence designed to ... Secondo ansa.it
Merck, in Italia ‘Curiosity Cube’ per formare e divertire sulle Stem - (Adnkronos Salute) – Arriva in Italia il tour europeo del ‘Curiosity Cube’, il laboratorio mobile di Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, che rende divertente ... Scrive sardiniapost.it