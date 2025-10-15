Università occupata studentessa scrive al rettore | Pago le tasse e non posso studiare Intervenite

Riceviamo e pubblichiamo la lettera scritta da una studentessa del corso di laurea triennale in Scienze internazionali e diplomatiche. Una missiva rivolta al magnifico rettore dell'università di Genova, Federico Delfino, per protestare contro l'occupazione della sede di Balbi 5 e la mancanza di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

