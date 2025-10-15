Università Europea presentati i risultati del progetto ProBen

Roma, 15 ott. (askanews) - Sono stati presentati a Roma, presso l'aula Master dell'Università Europea, i risultati del "Progetto PROBEN - Le quattro sfide per la promozione del benessere psico-fisico: un modello di intervento per il contrasto alla dipendenza da smartphone", iniziativa finanziata dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nata per migliorare la salute a 360 gradi degli studenti universitari e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). L'adesione al progetto nasce con l'obiettivo di promuovere la salute psicofisica in risposta all'aumento di fenomeni di disagio psicologico e dipendenza comportamentale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

