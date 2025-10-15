Unitas Sciacca in Coppa Italia impresa sotto la pioggia | battuto il Licata ai rigori e quarti conquistati
Serviva grinta, e lo Sciacca ne ha avuta da vendere. Al termine di una gara intensa e condizionata dal maltempo l’Unitas ha conquistato la qualificazione ai quarti di Coppa Italia superando il Licata ai calci di rigore.Il primo tempo, giocato sotto una pioggia battente, ha visto gli ospiti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
