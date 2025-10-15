Unione dei comuni montani del Casentino interventi di decespugliamento
Gli operai forestali dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino sono, in questi giorni, impegnati in Pratomagno per le attività di decespugliamento meccanizzato previste dal progetto Life ShepForBio e finalizzati ad aiutare la funzionalità ecologica di queste praterie, ovvero di quelle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Unione dei Comuni Montani del Casentino, interventi di decespugliamento nel contesto del progetto Life shep for bio http://dlvr.it/TNh82m ? #LifeShepForBio - X Vai su X
Unione dei Comuni del Coros - facebook.com Vai su Facebook
Unione dei Comuni Montani del Casentino, interventi di decespugliamento nel contesto del progetto Life shep for bio - Arezzo, 15 ottobre 2025 – Unione dei Comuni Montani del Casentino, interventi di decespugliamento nel contesto del progetto Life shep for bio Tutte le azioni attivate dall'Unione dei Comuni per ... Come scrive lanazione.it
Unione dei comuni montani del Casentino, interventi di decespugliamento - Tutte le azioni attivate dall’Unione dei Comuni per tutelare questa montagna bella e fragilissima ... Scrive arezzonotizie.it
Unione Comuni del Casentino: Avviso pubblico enti del terzo settore per la partecipazione alla co-progettazione - L’Unione dei Comuni Montani del Casentino indice una procedura di evidenza pubblica, allo scopo di acquisire proposte e individuare soggetti del Terzo Settore per la realizzazione di interventi ... lanazione.it scrive