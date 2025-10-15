Arezzo, 15 ottobre 2025 – Tutte le azioni attivate dall'Unione dei Comuni per tutelare questa montagna bella e fragilissima. Gli operai forestali dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino sono, in questi giorni, impegnati in Pratomagno per le attività di decespugliamento meccanizzato previste dal progetto LIFE ShepForBio e finalizzati ad aiutare la funzionalità ecologica di queste praterie, ovvero di quelle caratteristiche che garantiscono la presenza di una ricca biodiversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Unione dei Comuni Montani del Casentino, interventi di decespugliamento nel contesto del progetto Life shep for bio