Un’inchiesta nella palude del grande sonno | a Racalmuto si parla del caso Costa

Agrigentonotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quarantacinque anni dall’omicidio del procuratore Gaetano Costa, la Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto e la Fondazione Gaetano Costa promuovono un incontro per riportare l’attenzione su una delle vicende più drammatiche della Palermo degli anni Ottanta. Il convegno, dal titolo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

