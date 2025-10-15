Un’inchiesta nella palude del grande sonno | a Racalmuto si parla del caso Costa
A quarantacinque anni dall’omicidio del procuratore Gaetano Costa, la Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto e la Fondazione Gaetano Costa promuovono un incontro per riportare l’attenzione su una delle vicende più drammatiche della Palermo degli anni Ottanta. Il convegno, dal titolo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
